Valle d'Aosta, pubblicato l'avviso esplorativo per i Covid hotel

Aperte le adesioni per le strutture alberghiere disposte a ospitare persone in quarantena

AOSTA. La protezione civile della Valle d'Aosta ha pubblicato on line nei giorni scorsi l'avviso per i "covid hotel", cioè strutture alberghiere disponibili ad accogliere persone posiive al Covid-19 che hanno necessità di trascorrere la quarantena in un luogo diverso da casa propria.

L'avviso pubblicato è esplorativo: le strutture possono dare la disponibilità a ospitare i Covid positivi, ma senza vincoli. Infatti tutti i dettagli del servizio, aspetti economici inclusi, saranno definiti in un secondo momento dall'Azienda Usl direttamente con gli operatori che si faranno avanti.

Per rispondere all'avviso c'è tempo sino alle ore 12 del 4 maggio inoltrando esclusivamente via pec alla protezione civile regionale il modello di domanda firmato digitalmente.

redazione