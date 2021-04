Cambia il direttore responsabile di Aostaoggi.it

Un nuovo direttore responsabile per rafforzare il nostro impegno

Cari amici lettori, da oggi Emanuele Bonora, professionista con una lunga esperienza in giornali nazionali e locali, assume la direzione del nostro quotidiano. Il mio ringraziamento va al precedente direttore che con professionalità e amicizia ha diretto in questi anni difficili Aostaoggi.it.

Non è facile essere il direttore del più letto quotidiano on line della Valle d'Aosta. Ma Emanuele Bonora è consapevole dell'impegno che gli verrà chiesto. Con la direzione di aostaoggi.it si completa anche una sestina di testate da lui dirette: Veronaoggi.it, Friulioggi.it, Sassarioggi.it, Galluraoggi.it e Ogginuoro.it. Sei quotidiani online che renderanno l'informazione più efficace in quanto la combinazione della presenza sui vari territori e l'esperienza delle varie redazioni sono convinto che produrranno un vincente prodotto editoriale.

Un grazie infine a voi numerosissimi lettori ai quali va la garanzia di chi vi scrive, in qualità di editore, che Aostaoggi.it non muterà la sua linea editoriale. E nonostante i ripetuti e tristi attacchi alla nostra libertà di informarvi noi saremo sempre qui fino a quando vivremo in uno stato di diritto fedele alla nostra Costituzione.

Marco Camilli