1° Maggio, il tour Ugl fa tappa oggi ad Aosta

Per l'iniziativa 'Il Lavoro Cambia anche Noi!' sono ad Aosta il segretario generale Capone e il segretario regionale reggente Murella

AOSTA. Il tour nazionale "Il Lavoro Cambia anche Noi!" organizzato da Ugl per il 1° maggio arriva oggi ad Aosta. Nel pomeriggio in piazza Chanoux il bus accoglierà iscritti, dirigenti e lavoratori alle prese con

L’obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con la crisi economico-sociale. All'incontro, tra gli altri, prenderanno parte Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Armando Murella, segretario regionale reggente per la Valle d’Aosta.

Il tour ha già toccato numerose città italiane e proseguirà nei prossimi giorni "per essere accanto ai lavoratori del turismo e alle comunità montane che, in questo periodo di pandemia da Covid-19, sono stati fortemente penalizzati - dicono Capone e Murella -. Per ribadire la centralità del lavoro è opportuno, dunque, colmare il gap in digital device che non permette ai lavoratori una reale interconnessione con il resto del Paese. Una recentissima ricerca della società internazionale di consulenza Deloitte sull’impatto del Pil europeo legato al processo di digitalizzazione ha stimato una crescita per l’Italia di circa il 12% di extra Pil, a patto che si riescano a raggiungere i cinque parametri previsti dall’indice della Commissione Europea DESI (Digital Economy and Society Index), ovvero: misura, sviluppo e qualità della connettività della banda larga; competenze professionali digitali del capitale umano; alfabetizzazione digitale della popolazione; integrazione delle tecnologie digitali per le imprese e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Come UGL riteniamo che oltre allo sviluppo di questi 5 drive, occorra investire ingenti risorse nella cybersecurity per innalzare il livello di sicurezza dei dati sensibili, sia degli utenti sia delle aziende. Parliamo di un mercato di circa 1,5 miliardi di euro di valore che se sfruttato adeguatamente, può essere un volano per la ripresa economica del Paese", concludono il segretario generale Capone e il segretario regionale Murella.

redazione