Valle d'Aosta rossa, ma negozi rimangono aperti

Lavevaz firma l'ordinanza valida nella settimana dal 3 maggio

AOSTA. La Valle d'Aosta sarà zona rossa dal 3 maggio: lo conferma ufficialmente l'Amministrazione regionale comunicando la firma di una nuova ordinanza in vigore la prossima settimana.

La limitazione sugli spostamenti da un Comune all'altro rimane la stessa delle precedenti settimane "rosse", quindi è confermata la possibilità di uscire dai confini comunali (oltre a motivi di salute, di lavoro o di necessità) per usufruire di servizi e attività non sospesi se non presenti nell Comune in cui si risiede o si ha il domicilio.

Rispetto però alle restrizioni nazionali, la nuova ordinanza firmata dal presidente Erik Lavevaz consente l'apertura anche in zona rossa delle attività commerciali di dettaglio e dei servizi alla persona "nello stretto rispetto delle regole di distanziamento e di divieto di ogni forma di assembramento".

Commentando il ripristino del parziale lockdown Lavevaz sottolinea: "Solo un impegno collettivo può permettere la riduzione del numero di casi. L’attenzione di tutti è indispensabile per far diminuire le occasioni di contagio: occorre rispettare le regole per permettere ad ognuno di tornare a lavorare e a vivere. Pensare che tutto sia finito può avere come effetto unicamente il prolungamento dell’emergenza: invece dobbiamo sforzarci tutti per permettere all’economia di ripartire, con tempi che sono dettati dall’emergenza sanitaria. I dati migliorano e la campagna vaccinale sta ottenendo i primi risultati, ma la strada verso la normalità è ancora lunga: solo insiem- conclude - possiamo affrontarla, facendoci carico anche di tutti coloro che stanno pagando il prezzo più caro dal punto di vista economico e sociale".

Clara Rossi