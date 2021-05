Avviso maltempo sulla Valle d'Aosta: vento e precipitazioni intense

Livello di criticità gialla su tutto il territorio regionale oggi e martedì

AOSTA. Il Centro funzionale regionale oggi ha diffuso un nuovo bollettino di criticità per il maltempo sulla Valle d'Aosta. Il bollettino segnala l'allerta gialla (livello 1 in una scala da 0 a 3) per precipitazioni forti e localmente molto forti nel giornata di oggi e, per domani, precipitazioni moderate e localmente forti.

L'avviso meteo riporta precipitazioni intense e tendenzialmente diffuse, con una quote della neve a circa 2400 metri oggi, in calo a 2200 domani. Sono "possibili rovesci o temporali con raffiche di vento oggi soprattutto ai confini piemontesi, ma saranno più probabili e diffusi domani, sempre e soprattutto ai confini con il Piemonte". Inoltre "si sviluppa già oggi vento intenso a tutte le quote, in arrivo da Sud in alta quota, e da S/SE/E nelle valli, con raffiche durante i rovesci/temporali".

Il maltempo potrebbe provocare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, frane superficiali e, in quota, valanghe medie e grandi nelle zone non antropizzate.

Clara Rossi