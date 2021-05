Sindacati in piazza ad Aosta contro le morti sul lavoro

Cgil, Cisl e Uil: «Non è sui corpi dei lavoratori che ricostruiremo il Paese»

AOSTA. Cgil, Cisl e Uil della Valle d'Aosta scendono in piazza ad Aosta per dire basta alle morti sul lavoro.

Giovedì 20 maggio dalle ore 10 in piazza Deffeyes una delegazione delle tre organizzazioni sindacali formerà un presidio nel rispetto del distanziamento previsto dalle norme anti Covid-19 per «sottolineare l'urgenza di un patto per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Si tratta - spiegano i sindacati - della prima di una serie di iniziative che vogliono, convintamente, tenere alta l'attenzione su di un tema, la salute e la sicurezza sul lavoro, purtroppo ancora troppo trascurata, ma passaggio fondamentale per la ripartenza della nostra economia».

L'iniziativa sarà ripetuta il 28 maggio, sempre alle 10, davanti allo stabilimento Cogne Acciai Speciali.

«Non è sui corpi dei lavoratori che ricostruiremo il Paese», aggiungono Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta.

