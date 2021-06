Covid, la Valle d'Aosta unica zona gialla in un'Italia bianca

Con l'attuale trend dei contagi la Valle d'Aosta potrebbe diventare zona bianca solo dal 28 giugno

AOSTA. Continua a migliorare la situazione dei contagi da Covid-19 in tutta Italia. Proseguendo con questo trend dal 21 giugno tutto il paese può diventare zona bianca, ad eccezione della Valle d'Aosta.

Al momento il trend dell'incidenza dei contagi è compatibile con il colore bianco per quattro regioni - Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto - che da tre settimane registrano meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti. A queste quattro potrebbero aggiungersi Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il traguardo del bianco potrebbe essere raggiunto dal 14 giugno anche da Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia di Trento. La settimana successiva, sempre se la media settimanale resterà buona, diventeranno bianche anche Basilicata, provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Marche, Toscana e Sicilia.

La Valle d'Aosta potrebbe essere l'unica regione a restare gialla. Per la nostra regione il colore bianco infatti potrebbe arrivare non prima del 28 giugno. Anche questa situazione è l'effetto del ritardo con cui la terza ondata si è manifestata nella nostra regione. A marzo la curva dei contagi ha iniziato a risalire con circa una settimana di ritardo rispetto alle altre regioni, infatti mentre la Valle d'Aosta rimaneva gialla molti altri territori diventavano arancioni. Questo scostamento di circa 7 giorni è rimasto per tutta la terza ondata. Così mentre buona parte d'Italia passava dal rosso all'arancione la Valle d'Aosta rimaneva zona rossa e a metà maggio, quando le altre regioni si coloravano di giallo, la Valle era l'unica ancora arancione. Ora questa situazione si ripeterà molto probabilmente per il bianco.

Marco Camilli