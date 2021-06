Covid-19, chiuso l'ospedale militare da campo di Aosta

In sei mesi ricoverati una trentina di pazienti non gravi

AOSTA. Con la terza ondata di contagi da Covid-19 in via di esaurimento, l'ospedale da campo allestito dall'Esercito in un capannone dell'Espace Aosta è ora chiuso. La cerimonia di commiato tra le autorità regionali e i responsabili della struttura si è svolta a Palazzo regionale oggi, a sei mesi dall'inaugurazione della struttura.

Da dicembre 2020 l'ospedale da campo - una struttura dedicata in gran parte ai pazienti Covid a bassa intensità di cura - ha ospitato 33 pazienti con sintomi lievi. Circa 20 giorni la degenza media.

Fino a marzo nella struttura sanitaria hanno operato vari profili sanitari dell'Esercito e diciotto unità logistiche tra infermieri, operatori e logistici della sanità, medici e operatori socio sanitari. Poi, con la diminuzione delle ospedalizzazioni e l'avvio della campagna di vaccinazioni, una parte delle risorse impiegate nell'ospedale militare sono state impiegate nei centri vaccinali regionali.

