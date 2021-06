L'11 giugno il Monterosa Ski inaugura la stagione estiva

Programmate le aperture degli impianti nei mesi di giugno, luglio e agosto

AOSTA. Il comprensorio del Monterosa Ski è pronto per l'apertura estiva degli impianti. Si parte l'11 giugno con l'attivazione del collegamento da Stafal, in Val di Gressoney, al ghiacciaio di Indren. Dall'ultimo fine settimana di giugno apriranno gli impianti da Stafal verso il colle Bettaforca e le località di Champoluc e Frachey, in Val d'Ayas. Infine tutti i weekend di luglio e per tutto agosto saranno disponibili le seconde tratte di Champoluc e Frachey, la seggiovia Estoul-Palasinaz, la seggiovia Weissmatten e la telacabina Chardonney-Laris di Champorcher.

Paola Turchetti, direttore commerciale di Monterosa Spa, spiega: «l prolungamento della stagione in Valle di Gressoney è il risultato di un lavoro in sinergia con il territorio iniziato nel settembre dello scorso anno. Gli operatori ci hanno presentato una serie di richieste con l’obiettivo di allungare la stagione estiva, supportate da valide argomentazioni e dall’impegno degli stessi a garantire l’apertura delle proprie attività anche nelle settimane che precedono e seguono la stagione vera e propria. Dopo una serie di incontri, valutazioni e aggiustamenti siamo arrivati a un calendario di aperture estese a giugno e settembre già programmate per i prossimi tre anni.»

redazione