Al Parco Nazionale Gran Paradiso entrano in servizio nuove guide e nuovi operatori

Primi giorni di attività per le nuove leve formate dall'Ente Parco per le escursioni guidate e le attività dei centri visitatori

Primi giorni di attività, questo fine settimana, per le nuove guide e gli operatori dei centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso. Il tempo di ricevere ufficialmente diplomi e divise, nel corso di una cerimonia a Ronco Canavese, e le 19 nuove guide si sono messe al lavoro conducendo le prime escursioni nell'area protetta. La loro attività nei prossimi mesi sarà intensa. Il Parco proporrà nel corso dell'estate un'ottantina di camminate brevi e adatte a tutti alla scoperta delle vallate valdostane e piemontesi del parco, per stare all'aria aperta e godersi momenti di tranquillità immersi nella natura. Anche i 20 nuovi operatori dei centri di informazione nel week end hanno iniziato ad assistere i turisti nei centri visitatori del Parco offrendo informazioni e promuovendo il territorio.

«Grazie al corso di formazione promosso e organizzato dall'Ente Parco, le Guide e gli operatori hanno ottenuto gli strumenti per poter offrire un servizio adeguato alle nuove filosofie educative e di sviluppo turistico consapevole. Le competenze professionali e trasversali che il corso ha sviluppato consentiranno alle Guide di essere al passo con i tempi e di promuovere il ruolo del Parco in modo più efficace», dice il presidente del Parco, Italo Cerise. «L’obiettivo - aggiunge - è di formare un nucleo di operatori fidelizzati, che esercitino la professione in modo coinvolgente, che sappiano porsi in termini propositivi e innovativi rispetto alla realtà territoriale del Parco. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata allo sviluppo di attività in rete con gli operatori turistici ed economici (piccoli produttori, strutture ricettive, rifugi, …) del territorio creando sinergie virtuose per tutti i soggetti coinvolti».

E.G.

(foto Alberto Olivero)