Attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région

Les intéressés doivent présenter leurs demandes au plus tard lundi 2 août

AOSTE. L'Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe que, en application de la loi régionale n° 68/1993 portant interventions en matière de droit aux études, un concours est ouvert en vue de l’attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré, au titre de l’année scolaire 2021/2022.

L’avis de concours et les formulaires sont disponibles sur le site regione.vda.it. Les intéressés doivent présenter leurs demandes au plus tard lundi 2 août 2021.

redaction