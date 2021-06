Pubblicato un avviso di selezione del personale dalla Società di Servizi

Candidature entro il 7 luglio

La Società di Servizi Valle d'Aosta ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per operatori di sostegno. La società formerà una graduatoria per l'assunzione di addetti a tempo pieno o parziale, con contratti indeterminati o a tempo, per seguire attività di assistenza e sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, utilizzabile anche per ottemperare alle disposizioni previste per gli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro.

L'avviso di selezione scade il 7 luglio alle ore 12.

La candidatura può essere inoltrata on line tramite il sito web della Società di servizi.

redazione