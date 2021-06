Attivo ad Aosta uno Sportello Digitale dedicato ai servizi on line della pubblica amministrazione

Il servizio gratuito fornisce assistenza ai cittadini su Spid e altri servizi in rete

È attivo ad Aosta, presso l'assessorato regionale dello Sviluppo economico, uno Sportello Digitale che fornisce assistenza ai cittadini nell'utilizzo dei servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

Il punto informazioni fornisce supporto per le novità digitali della P.A. a partire dalla creazione dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) indispensabile per usufruire di molti servizi on line, tra i quali il sistema telematico per richiedere i contributi regionali di sostegno Covid-19. Il servizio può essere consultato anche per ricevere assistenza sulle modalità di accesso ai portali degli enti pubblici e sulla ricerca di lavoro on line.

Lo Sportello Digitale è collocato nel cortile interno della sede dell'assessorato, in piazza della Repubblica, ad Aosta, ed è ad accesso libero nel rispetto delle regole contro il contagio da Covid-19.

Il servizio gratuito è operativo con il contributo di due studenti del servizio civile regionale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

redazione