Courmayeur, riaprono impianti di risalita e piscina alpina a Plan Checrouit

Dal 3 luglio attive la funivia Courmayeur e la seggiovia Maison Vieille

Da sabato prossimo, 3 luglio, a Courmayeur aprono gli impianti di risalita e la piscina alpina di Plan Checrouit.

Fino al 29 agosto la funivia Courmayeur (in centro paese) e la seggiovia Maison Vieille porteranno in viaggiatori in quota con corse ogni venti minuti a partire dalle ore 9.40 fino al tardo pomeriggio (ore 17.20 per la seggiovia e 17.50 per la funivia).

L'accesso alle cabine opportunamente sanificate e areate è subordinato al rispetto delle misure contro il Covid-19: igienizzare le mani, utilizzare la mascherina, mantenere la distanza minima, rispettare le indicazione fornite e non accedere con temperatura corporea superiore ai 37,5°.

La piscina alpina riscaldata a quota 1.704 metri con solarium e snack-bar sarà accessibile dalle ore 10.30 alle 17, ma con capienza ridotta per garantire il distanziamento interpersonale.

