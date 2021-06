Valle d'Aosta, nuove misure precauzionali per gli ospiti delle Rsa

Il presidente della Regione Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza per prevenire i contagi da Covid-19

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha firmato una nuova ordinanza sulla prevenzione dei contagi da Covid-19 tra gli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Valle d'Aosta.

Il provvedimento, in vigore da oggi, recepisce le disposizioni dello scorso 8 maggio del Ministero della Salute sull'accesso di familiari e visitatori con certificazione verde Covid-19. In più l'ordinanza stabilisce altre misure precauzionali per l'ingresso e l'uscita degli assistiti dalle strutture. Le disposizioni riguardano i nuovi ospiti, i rientri e i trasferimenti da altre strutture e stabiliscono quali misure adottare (tamponi, giorni di quarantena, eventuale vaccinazione) per persone vaccinate e non.

L'ordinanza firmata ieri rimarrà in vigore fino al 30 luglio.

redazione