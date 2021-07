Ripartono le eliminatorie delle Batailles de Reines 2021

Via libera dell'associazione Amis de Batailles grazie all'allentamento delle restrizioni contro il Covid-19

Con la classificazione in zona bianca della Valle d'Aosta l'associazione Amis de Reines ha deciso di far riprendere gli incontri delle Batailles de Reines.

Il calendario delle eliminatorie estive prevede cinque appuntamenti: il 25 luglio a Etroubles, il 1° agosto a Valtournenche, il 15 agosto in notturna ad Aosta, il 22 agosto a Brusson e il 29 agosto al Petit-Saint-Bernard. A questi incontri si aggiunge il recupero dell'eliminatoria primaverile di Issime l'8 agosto.

In autunno i combats seguiranno il seguente calendario: sabato 4 settembre a Valgrisenche, il 12 settembre a Saint-Barthélemy, il 26 settembre a Brissogne, il 3 ottobre ad Antey-Saint-André e il 10 ottobre a Charvensod. Il recupero primaverile di Valpelline si svolgerà sabato 18 settembre per fare spazio, domenica 19, al IX Combat Espace Mont-Blanc a Chamonix. Infine il recupero dell'eliminatoria primaverile di Fénis è programmato il 17 ottobre.

La finale regionale è per ora confermata domenica 24 ottobre. Il giorno precedente ad Aosta si svolgerà il quinto Confronto interregionale.

La decisione dell'association di far ripartire gli incontri, molto attesa dal mondo agricolo e dagli appassionati delle batailles, arriva dopo le frizioni con la giunta regionale sulle limitazioni imposte per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Nei mesi scorsi gli allevatori si erano espressi contro l'obbligo del tampone per porter partecipare alle eliminatorie. Il calendario era stato quindi sospeso. Ora che le restrizioni sono molto allentate i combats riprenderanno.





