Savt Fp proclama lo stato di agitazione dei Forestali

Il sindacato chiede alla Regione risposte su benefici previdenziali e dotazione organica

Il Savt Fp ha dichiarato lo stato di agitazione del Corpo Forestale della Valle d'Aosta per «ottenere soddisfazione rispetto alle giuste richieste dei lavoratori». Tra queste c'è «l'estensione ai dipendenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta dei benefici previdenziali riservati al Comparto sicurezza nazionale».

Le istanze presentate in Regione dice il Savt Fp, «non hanno avuto esito positivo e purtroppo, a distanza di quasi tre anni, la situazione si è ulteriormente aggravata, a tal punto che la dotazione organica attuale, come da noi riscontrato, potrebbe compromettere il presidio puntuale del territorio a discapito del servizio fino ad oggi reso».

Il sindacato spiega che «le interlocuzioni con i presidenti della Regione e con gli assessori, che si sono succeduti nel recente periodo, non hanno prodotto risultato alcuno e l'allineamento stipendiale alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonostante gli impegni formalmente assunti, risulta ancora del tutto disatteso». Ora è «necessario rivedere, con assoluta urgenza, la legge di riferimento ed il regolamento del settore, in quanto non più confacenti all'attuale situazione del Corpo». Ma, conclude il Savt Fp, «a differenza del passato, non ci accontenteremo dei generici impegni che verranno assunti durante la procedura negoziale che si avvierà a breve». Il sindacato è già pronto a «ulteriori forme di protesta».

E.G.