Una raccolta fondi on line in ricordo di Martina e Paola

L'iniziativa è delle famiglie delle due alpiniste morte sul Monte Rosa

Una raccolta fondi on line è stata attivata in ricordo di Martina e Paola, le due alpiniste che hanno perso la vita sul Monte Rosa nei giorni scorsi dopo essere state sorprese dal maltempo.

L'iniziativa è partita su volontà delle famiglie delle due giovani. «Le famiglie di Martina e Paola, insieme agli amici, hanno deciso di fare una raccolta fondi in loro ricordo», si legge sulla pagina dedicata della nota piattaforma GoFundMe. «Il ricavato verrà usato per acquistare del materiale da donare al Soccorso Alpino di Aosta» che si è occupato delle difficili operazioni di soccorso e recupero in condizioni meteo avverse.

Partita due giorni fa, la racconta "Per sempre Martina e Paola" si sta avvicinando ai 4.000 euro raccolti su un obiettivo di 10.000.

Clara Rossi