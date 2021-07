Confagricoltura VdA: contributi regionali per gli agricoltori vanno nella giusta direzione

Apprezzamento per i bonus una tantum a favore di aziende agricole e prodotti del territorio

I ristori e le misure di sostegno per gli agricoltori previsti dalla Regione Valle d'Aosta per «vanno nella direzione giusta». Lo afferma la coordinatrice di Confagricoltura Valle d'Aosta Morena Danna a proposito dei contributi per il settore.

«Apprezziamo in particolare - aggiunge Danna - i sostegni concessi alle imprese operanti nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande per valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da aziende agricole regionali».

Le domande di contributo potranno essere inoltrate tramite l'apposita piattaforma regionale utilizzando un'identità digitale Spid, Cns e Cie. Confagricoltura VdA «è a disposizione del mondo agricolo per presentare le richieste».

redazione