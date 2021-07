Aosta, i tendoni del drive-in sostituiti con strutture adatte alle temperature estive

L'Usl sta posizionando strutture che filtrano i raggi U.V.A. e più vivibili con le alte temperature

L'Azienda Usl sta sostituendo i tendoni del drive-in per i tamponi Covid-19 allestiti nell'area dell'Espace Aosta per renderli più vivibili con le alte temperature estive.

La sostituzione «avverrà in tempi molto ridotti e senza alcun impatto e senza perturbazioni alla normale attività», spiega in una nota il responsabile del soccorso sanitario 118 Gianluca Cavoretto. «Le tende attualmente in uso saranno sostituite con strutture più performanti e adeguate alla stagione estiva» e alle «necessità di garantire il miglior comfort possibile agli utenti e agli operatori».

Le nuove strutture sono ad alta capacità filtrante dei raggi ultravioletti U.V.A. e garantiscono una temperatura interna adeguata grazie all'impianto di climatizzazione. All'interno saranno montati anche due moduli chiusi, unità abitative che saranno impiegate per le attività amministrative e per la conservazione dei materiali.



C.R.