Referendum Giustizia, Valle d'Aosta valuterà se appoggiare l'iniziativa

Il presidente della Regione Lavevaz: «ne parleremo in Giunta e maggioranza»

Il governo valdostano valuterà «nei prossimi giorni» se dare il proprio sostegno al referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. Lo ha fatto sapere questa mattina in Consiglio Valle il presidente Erik Lavevaz rispondendo alla richiesta del capogruppo leghista Andrea Manfrin.

Ad Aosta è stata recapitata in questi giorni una lettera inviata dalla Regione Lombardia che invita tutte le altre Regioni a sostenere l'iniziativa referendaria. «Come è noto, è sufficiente che sei Regioni esprimano il proprio appoggio perché si possa tenere il referendum costituzionale», ha spiegato il capogruppo Manfrin.

Il presidente della Regione in riposta ha spiegato che l'argomento non è stato ancora affrontato, ma che «nei prossimi giorni ne parleremo in Giunta e in maggioranza».

C.R.