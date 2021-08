Concours pour l'attribution d'allocations d'études et de contributions aux frais de logement

Avis de concours per les étudiants valdôtains inscrits aux cours universitaires

L'assessorat régional de l’Education informe que un concours est ouvert, au titre de l’année académique 2020/2021, pour l’attribution d’allocations d’études et de contributions aux frais de logement aux étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée Aoste ou de haute formation artistique et musicale de l’Institut supérieur d’études musicales de la Vallée d’Aoste ou de l’Université de Turin en licence en soins infirmiers qui est implantée à Aoste et aux étudiants valdôtains inscrits à des cours universitaires hors de la Vallée d’Aoste.

Les demandes doivent être présentées, sous peine d’exclusion, au plus tard le 8 octobre 2021.

Les avis de concours et les formulaires sont disponibles sur le site regione.vda.it.

redaction