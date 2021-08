Green pass Covid obbligatorio anche per gli accompagnatori in ospedale

Oggi scatta l'obbligo della certificazione verde Covid per accedere a servizi, eventi e strutture

Entra in vigore in tutta Italia l'obbligatorietà della certificazione verde Covid per poter accedere a eventi, luoghi pubblici e strutture. Il green pass da oggi è indispensabile per entrare ad esempio in bar e ristoranti, per partecipare a spettacoli, eventi e competizioni sportive, per entrare nei luoghi di cultura o in palestre, piscine, sale gioco e casinò.

L'obbligo di green pass vale anche per coloro che accompagnano i pazienti nelle strutture ospedaliere e sanitarie. La certificazione è necessaria per accedere come accompagnatore negli ospedali, all'ex maternità di Aosta e nelle residenze sanitarie assistenziali di Variney, Perloz e J.B. Festaz di Aosta.

«La verifica - precisa l'Usl della Valle d'Aosta - sarà effettuata all'ingresso dei reparti degli ospedali U. Parini, Beauregard e "ex maternità" e del Pronto soccorso, oltre che all'ingresso delle RSA». Il controllo avverrà «mediante l'applicazione installata su appositi device (tablet o telefoni portatili) in dotazione a personale autorizzato».

Per gli utenti che dovessero riscontrare difficoltà l'Usl ha attivato un servizio di assistenza e-mail.

Gli obblighi non si applicano alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale, vale a dire ai minori di 12 anni, e ai soggetti esenti su certificazione medica.

