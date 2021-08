Ferragosto, in Valle d'Aosta stop ai cantieri sulle strade statali 26 e 27

Una ventina i lavori coinvolti nella sospensione durante il periodo centrale della stagione turistica

I lavori in corso sulle strade statali 26 della Valle d'Aosta e 27 del Gran San Bernardo saranno sospesi per il periodo di Ferragosto. Sono in tutto una ventina i cantieri dell'Anas coinvolti nell'interruzione di Ferragosto. Fanno eccezione quelli inamovibili.

Sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta saranno fermati i lavori in corso tra Champrotard e Avise, sul viadotto di Leverogne; tra Runaz e Chez Borgne (ai km 121,300 e 127,400); sul viadotto Montbardon tra Morgex e Chenox; gli interventi a Pré-Saint-Didier e La Balme per caduta massi; la manutenzione della galleria Pré-Saint-Didier (km 136,700). In bassa Valle saranno sospesi i cantieri di Montjovet; sul viadotto Cascata a Bard; sul viadotto San Valentino a Saint-Vincent. Interrotta anche la manutenzione della segnaletica verticale tra Aosta e il colle del Piccolo San Bernardo.

Sulla ss26 "dir", oltre alla manutenzione della segnaletica verticale, saranno sospesi i lavori di sistemazione dei muri di sostegno a Entrèves e gli interventi di ripristino strutturale dei viadotti Palleusieux, Pianbiolley, Torrente Verrand, Courmayeur, Dolonne, Torrente Sapin, Entreves, tra Pré-Saint-Didier (km 0,000) ed Entreves (km 7,580)

Infine sulla statale 27 del Gran San Bernardo l'Anas bloccherà per il periodo di Ferragosto il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso fra Saint Rhemy en Bosses (Km 20,000) e il km 28,000; i lavori di risanamento dei viadotti Bumaz a Gignod e Tové a Etroubles e anche i lavori in corso tra Saint-Oyene Saint Rhemy. Si ferma anche il cantiere nella galleria Gignod al km 1,800 della statale 27 "variante di Gignod".

redazione