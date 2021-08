Prorogata l'apertura dello Sportello Digitale di Aosta

Già 500 le richieste di assistenza per Spid e green pass Covid-19

Rimarrà attivo fino al prossimo 24 settembre lo Sportello Digitale attivato dall'assessorato regionale allo sviluppo economico in piazza della Repubblica, ad Aosta. Il servizio, situato nel cortile interno del palazzo sede dell'assessorato, permette di attivare l'identità digitale Spid che consente, tra le altre cose, di presentare domanda per le misure di sostegno della legge regionale n. 15/2021 collegate all'emergenza Covid-19.

Secondo i numeri forniti dall'assessorato, in poco meno di un mese (lo Sportello è attivo dal 21 giugno) i volontari hanno fornito circa 500 assistenze per lo Spid e, nelle ultime settimane, anche per stampare la certificazione verde Covid.

Lo Sportello Digitale è a libero accesso e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La sua apertura è stata prorogata e l'assessorato sta «valutando la possibilità di rendere stabile il servizio, anche attraverso la collaborazione con il servizio civile nazionale».

