Mobilità a idrogeno, la Regione pubblica l'indagine di mercato

L'avviso rivolto agli operatori economici scade il 1° settembre

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha pubblicato l'indagine di mercato per predisporre uno studio degli interventi infrastrutturali per la mobilità a idrogeno, come previsto dalla legge sul trasporto ferroviario approvata il mese scorso dal Consiglio regionale.

La procedura è rivolta a soggetti interessati a preparare un'analisi tecnica ed economica del trasporto ferroviario. Lo studio dovrà presentare «verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermo restando i già previsti interventi di elettrificazione» della Aosta - Ivrea e dovrà valutare costi e benefici dell'uso dell'idrogeno «come opzione ulteriore rispetto a quelle oggetto di valutazione» per la Aosta - Pré-Saint-Didier. Lo stesso studio dovrà anche valutare la programmazione europea, altre ricerche già disponibili e consultare Rfi, Ministero dei Trasporti e Regione Piemonte e «eventuali operatori industriali di settore».

L'avviso di indagine di mercato propone un corrispettivo stimato di 18mila euro e una durata di 120 giorni. Per comunicare il proprio interesse gli operatori economici hanno tempo fino alle ore 12 del 1° settembre.

C.R.