À Arnad la 45e Rencontre Valdôtaine qui réunit Valdôtains du Pays et Valdôtains émigrés

Après un an de confinement dû à la Covid-19, les émigrés valdôtains se sont retrouvés en Vallée d’Aoste

Dimanche 22 août 2021, à Arnad, s’est déroulée la 45e Rencontre valdôtaine qui a accueilli, cette année, 250 personnes environ.

Après un an de confinement dû à la Covid-19, qui a causé le report à cette année du traditionnel rendez-vous estival prévu l’an passé, les émigrés valdôtains se sont retrouvés en Vallée d’Aoste dans une atmosphère chaleureuse, sous le signe du partage, de l’amitié, ainsi que de l’amour profond qu’ils portent à notre région.

À Arnad, la matinée a débuté sur les notes du Corps philharmonique d’Arnad, avec les démonstrations du groupe ethnographique Travail d’In Co, et après la messe célébrée en plein air, suivie des discours officiels du Syndic d’Arnad Pierre Bonel, du Président du CO.FE.S.E.V. – qui regroupe les associations d’émigrés – Gérard Schrepfer et du Président de la Région Erik Lavevaz, les participants ont assisté au dévoilement d’une plaque commémorative et au dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés.

« Nous fêtons la 45e édition de la Rencontre valdôtaine dans un contexte socio-sanitaire singulier, qui nous a obligé à mettre en place des mesures anti-Covid rigoureuses. Dans ce contexte difficile, l’attachement des émigrés à leur pays et à leurs racines s’est encore renforcé. Voilà aussi pourquoi l’Administration régionale, dans son action, doit continuer à s’engager en faveur de l’identité valdôtaine et de la sauvegarde de l’esprit francophone, tout en regardant aux jeunes générations d’émigrés. Le projet « Mémoire de l’émigration », dont une synthèse vidéo est aujourd’hui disponible à l’intérieur du château Vallaise, est un outil précieux pour récupérer cette page de notre passé, pour nous et pour ceux qui aujourd’hui s’éloignent de la Vallée d’Aoste pour leurs parcours de vie et professionnel : notre engagement vise à maintenir leurs liens avec notre Vallée, pour qu’ils puissent toujours continuer à s’identifier en tant que Valdôtains - a dit le Président de la Région, Erik Lavevaz.

Quant au Syndic d’Arnad, Pierre Bonel, il a ouvert son allocution sur ces mots : « C’est avec plaisir qu’au nom de toute la communauté d’Arnad, je souhaite la bienvenue aux émigrés, aux Valdôtains d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’à tous les participants de cette édition de la Rencontre valdôtaine qui ouvre finalement ses portes après un an de confinement dû à la Covid. Arnad est un petit territoire situé aux portes de la Vallée d’Aoste, qui a beaucoup à offrir : je m’adresse en particulier aux émigrés, qui pourront retrouver ici les saveurs des produits typiques de leur pays, comme notre célèbre Lard d’Arnad A.O.P. par exemple, mais également découvrir un aspect fascinant des racines historiques et culturelles de la Vallée d’Aoste en visitant le château Vallaise ». Son intervention a été suivi du témoignage direct d’un émigré valdôtain M Eric Martignene qui a rappelé ses souvenirs d’enfance vécus à Arnad avec sa famille.

« Au nom de toutes les Unions Valdôtaines de France, de leurs présidents et de leurs adhérents, je vous exprime notre reconnaissance d'avoir organisé la traditionnelle Rencontre Valdôtaine malgré les difficultés sanitaires. Notre vie associative a été mise à mal mais nous voyons le besoin de nous retrouver dans l’amitié qui nous caractérise et nous espérons reprendre une vie la plus normale possible » a déclaré le Président du CO.FE.S.E.V., Gérard Schrepfer.

Après un apéritif en musique et le déjeuner convivial, les participants ont pu prendre le petit train pour un tour panoramique, avec différents arrêts : au Château Vallaise, pour une visite guidée du château et de l’exposition Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui , à l’église Saint-Martin et à la maison Bertolin, ainsi qu’à la cave-restaurant La Kiuva, pour des dégustations de produits typiques.

