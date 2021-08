Incidente in cantiere a Gressan, cordoglio di Lavevaz e Bertin

I presidenti della Regione e del Consiglio regionale hanno espresso vicinanza alle famiglie di Pepellin e Dal Dosso

Il presidente della Regione e il presidente Consiglio regionale hanno espresso «cordoglio e vicinanza alle famiglie di Sandro Pepellin e Velio Dal Dosso», morti in un incidente in un cantiere edile a Gressan avvenuto ieri pomeriggio.

«Pepellin, sindaco del Comune di Jovençan dal 1988 al 1991 e dal 2000 al 2015, era stato anche Presidente della Comunità montana Mont-Émilius. Imprenditore edile e politico, aveva fatto della vicinanza alla comunità la sua ragione di vita. Uomo dal grande senso civico, è stato tra i pionieri dello sviluppo rurale e architettonico di Jovençan», ricordano Lavevaz e Bertin. «Velio Dal Dosso era uno degli operai dell’azienda edile con il quale, negli anni, si era creato un rapporto di fiducia e rispetto reciproco».

Anche il presidente del Celva Franco Manes ricorda Pepellin. «Questa volta a lasciarci non è soltanto un lavoratore, un imprenditore, ma è soprattutto un uomo apprezzato e un Sindaco, perché sindaci si rimane per sempre. E Sandro lo è stato per più mandati nella sua amata Jovençan. Oltre ad aver rivestito anche la carica di presidente della Comunità montana Mont-Emilius, ha ricoperto egregiamente il ruolo di Responsabile politico dell’area sociale all’interno del Celva. Amministratore lungimirante e competente, ha sempre lavorato in modo tangibile per la sua Comunità e per l’intero territorio valdostano».

redazione