Green pass a scuola, il comitato EducaLibera Valle d'Aosta scrive alla Regione

'Siamo distanti da No Vax e Trojan, siamo per la libertà di scelta'

Non applicare le regole della certificazione verde Covid-19 nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta. Questa la richiesta che il comitato Educazione e Libertà Valle d'Aosta - EducaLibera formalizza in una comunicazione trasmessa ai vertici della Regione in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

Il comitato - che comunica di essere composto da 250 persone tra docenti, personale Ata ed educatori - spiega di essere vicino «a tutti coloro che con argomentazioni serie e puntuali alimentano il dibattito democratico prendendo le distanze da posizioni fondamentaliste sia definite "No Vax" (negazionisti di ogni realtà emergenziale) che "Trojan" (coloro che utilizzano l'emergenza Covid per smantellare il sistema democratico e i diritti civili). Siamo per la libertà di scelta, qualunque essa sia, nel rispetto del diritto europeo, quello nazionale e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta», dice il comitato EducaLibera.

La lettera inviata in Regione firmata dall'avvocato Dario Frassy richiama le norme europee sulla libera circolazione e gli obblighi di vaccinazione e una risoluzione approvata dal Consiglio d'Europa a gennaio 2021 «nella quale tra l'altro ha espressamente escluso che gli Stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID (punto 7.3.1) e ha inoltre vietato di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2)». Al momento in Italia per il personale scolastico sprovvisto di green pass scatta la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione.

Secondo il Comitato la Regione dovrebbe intervenire sfruttando la competenza in materia di organici scolastici per «non dare applicazione» agli obblighi di certificazione nelle scuole della Valle d'Aosta.

redazione