Avviso di selezione dell'Anpas Valle d'Aosta per 8 autisti soccorritori

C'è tempo fino al 13 settembre per presentare domanda

L'Anpas Valle d'Aosta ha avviato una selezione per assumere otto autisti-soccorritori. Il bando di selezione riguarda le attività di soccorso e traporto infermi nell'ambito di una convenzione attiva con l'Azienda Usl valdostana e di un progetto di rafforzamento dei presidi medici nell'area del Gran Paradiso.

La selezione avviene per titoli, esami e colloquio. La graduatoria che ne seguirà sarà utilizzata per determinare gli otto autisti-soccorritori da assumere a tempo determinato per tre anni (con possibilità di proroga).

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per lunedì 13 settembre alle ore 12.

Il bando di selezione può essere scaricato dal sito web del Comitato regionale della Federazione Volontari del Soccorso.

E.G.