L'11 settembre la Croce Rossa raccoglie materiale scolastico da donare

Nei supermercati Conad di Châtillon e Verrès per aiutare gli studenti svantaggiati

Dopo lo stop obbligato a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, quest'anno il comitato di Saint-Vincent della Croce Rossa Italiana ripropone il progetto "Tutti a scuola" per raccogliere materiale scolastico nuovo o in ottime condizioni da donare agli studenti che vivono in situazioni di difficoltà.

L'iniziativa si svolgerà sabato 11 settembre nei supermercati Conad di Châtillon e Verrès. I volontari Cri saranno presenti nei punti vendita dalle ore 10 alle ore 19 per raccogliere quaderni, matite, penne, pennarelli, astucci, temperini, gomme, album da disegno e colla stick. Il materiale sarà distribuito agli studenti segnalati dagli assistenti sociali.

«Nel 2019 - ricorda la Cri -, il materiale raccolto aveva permesso di soddisfare le esigenze di 42 allievi. Il timore è che la situazione possa essersi ora aggravata e la Croce Rossa invita dunque tutti coloro che possono ad attivarsi con le loro donazioni».

E.G.