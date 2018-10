Morto Mario Trevisan, aveva 77 anni

Valutazione attuale: 5 / 5

L'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta: "capace e apprezzato, era un amico per tutti"

AOSTA. Lutto nel mondo del giornalismo e dello sport valdostano per la morte di Mario Trevisan. Aveva Settantasette anni.

«Apprendiamo con sincera e viva commozione la notizia della scomparsa di Mario Trevisan, che ci ha lasciato ieri - si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta -. Mario è stato un giornalista capace ed apprezzato, per molti un maestro, per tutti un amico. Ha collaborato con La Vallée Notizie, con numerose testate, con TeleAlpi, portando il suo prezioso contributo in tutti i settori. Nelle cronache sportive, sua grande passione, ha dato il meglio, con competenza e professionalità. Purtroppo le difficoltà dovute alla salute lo hanno allontanato troppo presto da quelle redazioni che tanto amava, ma i colleghi gli hanno sempre riservato quel rispetto e quell'ammirazione che si deve ai Grandi».

I funerali si svolgono oggi ad Aosta.

