Allevatrice travolta da bovine alle Batailles è in rianimazione - video

La donna stava seguendo un combattimento sul prato dell'arena di Aosta

AOSTA. E' stata ricoverata nel reparto di Rianimazione l'allevatrice Ines Savoretti, di Doues, rimasta ferita durante un combattimento alle Batailles de Reines che si sono svolte oggi ad Aosta. La prognosi è riservata.

L'allevatrice stava seguendo da vicino uno scontro tra la sua "Ardita" e un'altra bovina sul prato dell'arena quando il combattimento ha avuto una svolta improvvisa. I due animali si sono mossi velocemente nella direzione in cui si trovava la donna e lei, trovandosi proprio sul loro percorso, non è riuscita a scansarsi in tempo ed è stata travolta.

Subito gli altri allevatori presenti sul terreno le hanno prestato soccorso e in pochissimo tempo è arrivata anche l'ambulanza che l'ha stabilizzata e trasportata al pronto soccorso.

Nel video in basso, a circa 1 ora e 27 minuti dall'inizio, il momento dell'incidente.

redazione