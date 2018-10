Una folla commossa ai funerali di Enrico Gambini

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Ad Aymavilles l'ultimo saluto al tatuatore di 55 anni





AYMAVILLES. Una folla di persone si sta radunando davanti alla chiesa di Saint Martin, ad Aymavilles, per l'ultimo saluto ad Enrico Gambini, 55 anni, morto lo scorso venerdì in un incidente stradale. Il rito funebre è in programma alle ore 15.

Gambini, molto conosciuto in Valle d'Aosta e non solo per il suo lavoro di tatuatore, percorreva l'autostrada A10 in motocicletta quando si è verificato l'incidente. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo è caduto a terra dopo un contatto con un'automobile ed è scivolato sulla strada finendo investito da un camion che sopraggiungeva in quel momento.

Ieri si è svolta l'autopsia.

M.C.