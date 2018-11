Maltempo, albero cade e uccide due persone a Lillianes

0 0 0 s2smodern

Erano in automobile sulla strada regionale della valle di Gressoney

LILLIANES. Due persone sono morte a Lillianes schiacciate da un albero. E' accaduto questa mattina lungo la strada regionale n. 44 della valle di Gressoney.

Come riferito dalla Centrale unica del soccorso, le due persone (di cui per ora non è nota l'identità) stavano percorrendo la strada regionale quando una grossa pianta è caduta sulla loro vettura.

E' intervenuto l'elisoccorso ed il medico al suo arrivo sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso di entrambi gli occupanti del veicolo.

La strada è stata chiusa al traffico.

