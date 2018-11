Processo casa da gioco, pm chiede acquisizione istanza fallimento

0 0 0 s2smodern

Sette gli imputati ad Aosta per truffa e falso in bilancio per i finanziamenti al Casinò de la Vallée

AOSTA. E' ripreso stamane in processo penale sui 140 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati al Casinò di Saint-Vincent che vede imputati anche l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e gli ex assessore regionali Mauro Baccega ed Ego Perron.

In aula, nel corso della replica durata circa un'ora, il pm Eugenia Menichetti ha chiesto al gup di acquisire d'ufficio l'istanza di fallimento della società della casa da gioco depositata appena ieri dal pm Luca Ceccanti. Le difese dei sette imputati hanno annunciato l'intenzione di chiedere una nuova discussione del processo se il gup De Paola accoglierà la richiesta.

Il processo è per truffa e falso in bilancio.

