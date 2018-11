Charvensod, uomo intossicato dal monossido di carbonio

0 0 0 s2smodern

E' stato traferito in un centro specializzato di Novara

CHARVENSOD. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera in un'abitazione di Charvensod per soccorrere una persona che sembrava essere in difficoltà.

I vigili del fuoco sono entrati nell'alloggio e hanno scoperto che l'uomo era rimasto intossicato dal monossido di carbonio.

Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso di Aosta e successivamente i medici hanno deciso per il trasferimento in un centro specializzato di Novara.

redazione