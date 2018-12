Ruba gli sci lasciati incustoditi: 33enne denunciato a Cervinia

Valutazione attuale: 0 / 5

Rintracciato e fermato dalla polizia del servizio di sicurezza in montagna

AOSTA. Si impossessa di un paio di sci appoggiati fuori da un bar e se ne va, sciando, caricandosi il maltolto in spalla. L'uomo, un trentatreenne italiano residente in provincia di Varese, è stato fermato lo scorso sabato pomeriggio e denunciato dagli agenti di polizia del servizio di sicurezza in montagna impiegati nel comprensorio di Breuil Cervinia.

Il turista dovrà rispondere di furto aggravato e continuato. Gli agenti hanno infatti accertato che anche gli sci che l'uomo aveva ai piedi erano stati rubati poco prima davanti ad un altro locale.

Il primo paio di sci è stato restituito mentre per il secondo la polizia sta cercando di rintracciare il proprietario.

