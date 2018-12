Rissa con accoltellamento ad Aosta: denunciato sospetto aggressore

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Un ragazzo è stato denunciato per la rissa con accoltellamento avvenuta lo scorso fine settimana in zona Arco d'Augusto, ad Aosta. L'accusa è di lesioni personali aggravate ai danni di Alessandro Nigra, aostano di 24 anni ricoverato all'ospedale Parini di Aosta con una ferita da taglio alla schiena.

La violenta lite risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi. Diversi ragazzi erano presenti al momento dei fatti e la loro testimonianza è stata raccolta dagli inquirenti per riuscire a risalire all'identità dell'aggressore.

Nigra è stato ricoverato in Rianimazione. Non è in pericolo di vita.

M.C.