Aosta, anziana si sente male in casa: soccorsa da vigili del fuoco e 118

AOSTA. Vigili del fuoco e ambulanza stanno intervenuti questa mattina al quartiere Cogne di Aosta per un'anziana colpita da malore. Il figlio della donna non era più riuscito a mettersi in contatto con lei e, dal momento che nemmeno rispondeva alla porta di casa, ha chiamato i soccorsi.

Pompieri e operatori del 118 sono entrati nell'appartamento, situato al primo piano di una palazzina in via Gen. Chatrian, e scoperto che la donna aveva avuto un malore. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari.

