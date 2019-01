Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un incendio è divampato questa sera in un edificio di piazza Roncas, nel centro storico di Aosta.

Stando alle prime informazioni le fiamme interessano un appartamento e non risultano ci siano feriti o persone coinvolte.

Sempre in serata un secondo rogo è divampato in un appartamento nella vicina via Tourneuve.

Per entrambi gli eventi sono intervenuti i vigili del fuoco.

redazione