Due ghiacciatori inglesi recuperati a Cogne nella notte

COGNE. Diversi operatori specializzati dei Soccorsi alpino valdostano e della guardia di finanza insieme al personale dei vigili del fuoco di Cogne hanno lavorato nella notte per recuperare due scalatori dalla cascata di ghiaccio "Fiumana di Money", in Valnontey a Cogne.

I due, inglesi di 44 e 47 anni, sono rimasti bloccati a causa della rottura della corda. In buone condizioni di salute ma impossibilitati a proseguire da soli, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi per essere riportati a terra.

L'intervento di recupero è stato reso difficile dalle condizioni del terreno innevato e gelato. Entrambi sono stati comunque portati in salvo e per uno dei due è stato necessario il ricovero in chirurgia vascolare per un principio di ipotermia agli arti superiori. Il compagno di scalata invece è stato visitato in pronto soccorso e dimesso.

M.C.