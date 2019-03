Incidenti stradali, quattro interventi del 118 tra Verrès e Saint-Christophe

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. I soccorritori del 118 sono intervenuti ieri, domenica, per soccorrere diverse persone rimaste ferite in modo non grave in quattro incidenti stradali.

Tra le persone portate al pronto soccorso anche un minorenne coinvolto in un incidente autonomo a Sorreley, nel comune di Saint-Christophe. A Nus inoltre due persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra due automobili mentre sulla strada statale 26 a Montjovet altre due persone hanno riportato delle contusioni a causa del ribaltamento dell'auto. Il quarto incidente (anche questo autonomo) si è verificato sull'autostrada A5 nel tratto di Verrès in direzione Aosta.

