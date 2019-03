Due passeurs turchi arrestati al traforo del Monte Bianco

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Due cittadini turchi di 30 e 42 anni sono stati arrestati lo scorso sabato al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia di frontiera li ha fermati per un controllo mentre procedevano verso la Francia su un'automobile con targa francese accompagnando quattro connazionali risultati non in regola con i documenti.

Durante le perquisizioni personali eseguite - fa sapere la questura di Aosta - sono state rinvenute alcune ricevute di pagamento in denaro effettuate dai quattro trasportati in favore dell'autista, probabile corrispettivo del trasporto.

M.C.