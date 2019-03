Guida tir con cronotachigrafo manomesso: denunciato e multato

Valutazione attuale: 0 / 5

COURMAYEUR. Un autotrasportatore italiano è stato denunciato e multato per oltre 1.600 euro per aver guidato un tir con il cronotachigrafo manomesso. La scoperta è stata fatta nel fine settimana da poco passato durante un controllo della polizia stradale di Courmayeur.

L'uomo, residente in provincia di Ravenna, guidava un mezzo pesante cui era stato applicato un magnete per interferire con le registrazioni utilizzate per segnare i tempi di guida e di riposo. In particolare, spiega la polizia, risultava che il veicolo sottoposto a controllo era fermo dalle ore 20:30 mentre in realtà era in movimento.

Il rispetto dei tempi di guida e di riposo "è una delle condizioni essenziali per garantire la libera concorrenza del mercato e soprattutto la sicurezza della circolazione stradale", sottolinea sempre la polizia.

M.C.