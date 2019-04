Si presenta in Questura ad Aosta con un documento falso: arrestato

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Si presenta in Questura per chiedere lo status di rifugiato politico ed esibisce un passaporto falso. Il giovane, un senegalese di 23 anni, è stato arrestato ieri dalla polizia di Aosta.

Il documento riportava dati antropometrici che non corrispondevano al giovane. Agli agenti del'Ufficio Immigrazione è bastato qualche controllo tecnico per confermare i sospetti di irregolarità del passaporto, realizzato con una stampante a getto d'inchiostroa.

Il ventitreenne è stato arrestato per possesso e fabbricazione di un documento falso valido per l'espatrio e condannato per direttissima ad un anno e quattro mesi di reclusione. Solo un mese fa era stato pizzicato a Malpensa con una carta d'identità falsa.

Marco Camilli