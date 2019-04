Escursionista piemontese disperso sul Monte Rosa: in corso le ricerche

Valutazione attuale: 0 / 5

VALTOURNENCHE. Il Soccorso Alpino Valdostano sta intervenendo a 4.200 metri di quota sul massiccio del Monte Rosa per cercare un piemontese che risulta disperso durante una escursione in solitaria con le ciaspole.

Le ricerche si stanno concentrando tra Punta Indren e Punta Parrot, quest'ultima probabile meta del quarantaquattrenne partito da Alagna Valsesia. Non è però escluso che l'uomo abbia cambiato idea e seguito un itinerario diverso e che quindi si trovi in un'altra zona.

Sul posto sta operando anche il Soccorso Alpino Piemontese di Borgosesia e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

"Si tenta anche un sorvolo in elicottero, in condizioni difficili dovute al vento molto forte in quota", fa sapere la Centrale Unica del Soccorso valdostana.

