Due arresti al Traforo del Monte Bianco da parte della polizia di frontiera

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Un cittadino rumeno è stato arrestato due giorni fa durante un controllo su un bus di linea in ingresso in Italia al Traforo del Monte Bianco. L'uomo era ricercato dalle autorità del suo Paese e nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo per lesioni personali gravi.

Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere a Brissogne a disposizione della Corte di appello di Torino.

Sempre al Traforo del Monte Bianco gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato oggi un cittadino straniero che ha esibito una carta di identità italiana contraffatta.

M.C.