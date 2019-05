Inveisce contro i medici al pronto soccorso, condannato

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Per aver dato in escandescenza al pronto soccorso di Aosta, un trentenne è stato condannato dal giudice monocratico ad un anno di reclusione come chiesto dall'accusa.

I fatti risalgono al mese di novembre dello scorso anno. Il trentenne, Yassine Mrad, aveva accompagnato un'amica in ospedale e per cause non chiare iniziò ad arrabbiarsi ed inveire contro i sanitari impedendo al medico di intervenire. Nemmeno l'arrivo della polizia bastò per calmare l'uomo.

Le accuse nei suoi confronti erano di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifuto di dare indicazioni sull'identità.

M.C.