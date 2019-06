Distanziometro slot, quattro esercizi multati dalle Fiamme gialle di Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Quattro esercizi commerciali sono stati multati oggi dalla Guardia di finanza di Aosta per il mancato rispetto della normativa regionale sulla ludopatia. Dal 1° giugno è scattato il "distanziometro", il divieto di apertura di sale gioco e spazi per il gioco situati a meno di 500 metri da scuole, strutture sanitarie e altri luoghi sensibili. Nei quattro casi in questione questa distanza non è stata rispettata e di conseguenza sono scattate delle sanzioni.

Le Fiamme gialle di Aosta sempre oggi si sono occupate anche di controllare la regolarità delle "macchinette" per il gioco presenti in alcuni esercizi. Sette apparecchi sono stati sequestrati perché irregolari.

"Il servizio - spiega la Guardia di finanza - è stato predisposto poiché è stato notato un anomalo proliferare di apparecchi non collegati alla rete dei Monolipoli di Stato e spacciati come strumenti medicali idonei a contrastare la ludopatia". Questi funzionano a gettoni che vengono restituiti in caso di vincita, come accade per le normali slot machines.

Nel corso dell'intera operazione sono state elevate sanzioni per 60.000 euro.

